Lautaro Martinez è a un passo da una stagione storica che lo metterebbe in un circolo molto ristretto. L’attaccante dell’Inter è infatti campione del mondo in carica, dopo che con Messi e compagni ha vinto la Coppa del Mondo in Qatar, ma è anche a soli 90’ di distanza dal sollevare la Champions League nello stesso anno calcistico. Un’accoppiata tanto desiderata da tutti quanto difficile da raggiungere.



ELITE - Ci sono riusciti solo 9 in precedenza. Ora il Toro punta a entrare in questa cerchia, stesso obiettivo che ha messo nel mirino Julian Alvarez, anche lui campione del mondo e anche lui ancora in ballo con il Manchester City. Sono invece 10 i giocatori capaci di vincere la Champions e l’Europeo nella stessa annata (tra questi anche Jorginho, trionfatore con Chelsea e Italia nel 2021). Ecco chi sono gli unici calciatori ad aver vinto nello stesso anno Mondiali e Champions League.