13 anni dopo l'ultima volta, l'Inter è di nuovo in finale di Champions League. Stasera conoscerà la prossima avversaria che uscirà dalla sfida dell'Ethiad tra Manchester City e Real Madrid, ma intanto festeggia il pass per Istanbul. E sorridono anche le casse nerazzurre. La qualificazione in finale è un successo sul campo ma anche per il bilancio:La Uefa per il triennio 2021-2024 ha messo a disposizione complessivamente 2 miliardi di euro da dividere tra tutte le società. C'è una base fissa uguale per tutte le squadre qualificate, alla quale si aggiungono quote variabili.- Le società italiane in Champions partono da. Questa quota viene distribuita tenendo conto del piazzamento nel campionato precedente: alla prima viene assegnato il 40% del totale, la seconda avrà il 30%, la terza il 20 e la quarta il 10. Un'ulteriore entrata è legata alla posizione di ogni club nel ranking Uefa storico, che considera i risultati ottenuti negli ultimi 10 anni.- I nerazzurri hanno incassato 22,39 milioni per i risultati ottenuti in Champions in questa stagione (2,8 milioni per ogni vittoria, 930mila euro per il pareggio); dal ranking storico arrivano 15,93 milioni e altri 15,64 come bonus partecipazione alla competizione. Dal market pool incassano 10,76 milioni; poi ci sono tutti i guadagni legati a ogni passaggio del turno: 9,6 milioni per la qualificaizone agli ottavi, 10,6 per l'accesso ai quarti, 12,5 per l'arrivo in semifinale e 15,5 per il pass per la finale. I. Se Inzaghi dovesse vincere la Champions, la società guadagnerà altri 4,5 milioni come premio vittoria più la cifra assicurata per il risultato della partita (2,8 in caso di vittoria o 930mila euro col pareggio).