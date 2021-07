Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, vince la Copa America con l'Argentina, centrando un risultato storico, che mancava da 28 anni. Ora relax e poi di nuovo il nerazzurro, con il nodo rinnovo da sciogliere: come scrive il Corriere dello Sport, Camano, agente del Toro, è pronto a trattare il rinnovo in scadenza nel 2023, ma non alle cifre trattate dai predecessori (4,5 milioni di euro), in quanto punta ad arrivare a 6, per diventare il terzo più pagato della rosa dopo Lukaku ed Eriksen.