Inter, Lautaro e Pavard diffidati e ammoniti: ecco quale partita saltano

55 minuti fa



Assenze importanti per l’Inter di Simone Inzaghi, in vista della sfida contro il Cagliari, valida per la 32esima giornata di Serie A. Durante il match contro l'Udinese, infatti, sia Lautaro Martinez che Benjamin Pavard sono stati ammoniti nel secondo tempo della partita del Bluenergy Stadium. Entrambi i giocatori nerazzurri erano diffidati e, dunque, salteranno la prossima partita di campionato.