L'Inter scalda i motori per l'inizio del campionato. I nerazzurri debutteranno sabato prossimo a San Siro contro la Fiorentina, impegnata oggi nel primo anticipo di Serie A in casa col Torino, battuto 1-0 grazie a un gol di Castrovilli. Mentre la squadra di Antonio Conte giocava un'amichevole a San Siro con il Pisa davanti a mille spettatori invitati dal club del presidente Steven Zhang.



I GOL - Perisic serve la palla del vantaggio a Lukaku, che poi fa altrettanto per il raddoppio di Gagliardini. Quest'ultimo crossa per il colpo di testa vincente di Lautaro, autore di una tripletta. Doppietta invece per Eriksen, in rete su assist di Hakimi e D'Ambrosio.



IL TABELLINO:

Inter-Pisa 7-0

GOL: 5' Lukaku; 11' Gagliardini; 15', 35' e 37' Lautaro; 20' e 29' st Eriksen.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (1' st Radu 97); 33 D'Ambrosio, 95 Bastoni (20' st Pirola 31), 11 Kolarov; 98 Hakimi (20' st Dalbert 29), 23 Barella (20' st Agoumé 32), 5 Gagliardini, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku (20' st Salcedo 19), 10 Lautaro (20' st Sanchez 7). A disposizione: 27 Padelli, 6 de Vrij, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 77 Brozovic. Allenatore: Antonio Conte.

PISA: 1 Perilli (1' st Loria 22); 2 Birindelli (1' st Pisano 3), 8 Caracciolo (1' st Belli 4), 14 Marin (30' st Pompetti 5), 19 Vido (1' st Masucci 26), 23 Lisi (30' st Sibilli 17), 24 Varnier, 27 Gucher (1' st Siega 7), 30 De Vitis (1' st Soddimo 10), 31 Marconi (30' st Minesso 11), 33 Benedetti. A disposizione: 12 Kucich, 15 Zammarini, 25 Masetti, 36 Fischer. Allenatore: Luca D'Angelo.

Arbitro: Bonacina, assistenti Consonni e Bernasso.