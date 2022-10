L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato a Rai Sport a due giorni dalla decisiva partita di Champions League contro il Viktoria Plzen che può valere l'accesso agli ottavi di finale: "Ci arriviamo benissimo perché ci siamo allenati bene. Pensiamo a recuperare e a preparare la sfida di mercoledì".



Il pensiero del Toro non può non andare tuttavia all'ultima pirotecnica vittoria sul campo della Fiorentina: "Abbiamo preso ancora tre gol quindi per vincerne abbiamo dovuto farne quattro, e sono tanti. Ma siamo in tempo, l'importante è vincere e prendere punti perché ne abbiamo persi già tanti". E a proposito dello scudetto, Lautaro gioca un po' a nascondino: "E' un obiettivo? No, perché abbiamo perso troppi punti importanti quindi pensiamo solo a recuperare".