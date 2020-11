L'Argentina ha pareggiato 1-1 in casa con il Paraguay nella terza giornata del girone sudamericano per le qualificazioni al Mondiale 2022, che guida con 7 punti in classifica. Al vantaggio ospite segnato da Angel Romero su rigore ha risposto Nicolas Gonzalez sempre nel primo tempo, nella ripresa è stato annullato un gol a Messi.



In campo dall'inizio tre calciatori della Serie A italiana: il difensore Martinez Quarta della Fiorentina, il centrocampista Rodrigo De Paul dell'Udinese e l'attaccante Lautaro Martinez dell'Inter. Questi ultimi due sono stati sostituiti a sette minuti dal novantesimo rispettivamente da Nicolas Dominguez del Bologna e da Lucas Alario. In particolare non ha brillato Lautaro, che era in dubbio per via di qualche acciacco muscolare ed è stato annullato dall'ex milanista Gustavo Gomez.