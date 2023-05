Lautaro Martinez, capitano e attaccante dell'Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Milan e la conquista della finale di Champions League:



"C'è tanta storia in questa partita, me lo sentivo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, l'ho detto ai ragazzi nello spogliatoio. L'unione del gruppo è stata importante, l'ho vissuto al Mondiale. Se c'è un gruppo unito e remano tutti dalla stessa parte tutto è possibile. Abbiamo dimostrato che l'Inter merita questi momenti. Ogni giorno cerco di migliorare e dare una mano ai miei compagni, anche da campione del Mondo. Finale? Chiunque ci sarà ad Istanbul, giocheremo lasciando il massimo. Si dice che le finali non si giocano ma si vincono? Sarà così".