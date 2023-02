Ai microfoni di Prime, il centravanti dell'Inter, Lautaro Martinez, ha risposto a qualche domanda di Diego Milito.



Quando giochi con Romelu, sembra che tu faccia più la seconda punta, mentre con Dzeko vi scambiate spesso la posizione. È così?

“A Romelu piace molto stare tra i due centrali e quindi cerco sempre di trovare spazio tra le linee o giare attorno a lui per una sponda. Con Edin ci guardiamo tanto in campo. Ma sono due giocatori esperti e in ogni allenamento imparo anche tanto”.