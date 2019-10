Intervenuto ai microfoni di Sky, Lautaro Martinez parla della partita vinta dalla sua Inter contro il Sassuolo e della sua prestazione in coppia con Lukaku.



“Stiamo lavorando per giocare bene insieme, stiamo anche giocando un calcio diverso rispetto all’anno scorso e lavoriamo sempre. Ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno e questo è buono per il bene dell’Inter. Il gol arrivato subito aiuta a trovare tranquillità ma non possiamo più permetterci di farci recuperare tutti questi gol, dobbiamo lavorare anche su questo aspetto”.