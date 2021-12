Quando Lautaro vede il Cagliari, si esalta. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia i numeri del centravanti dell'Inter.



“La doppietta di Lautaro segna invece un nuovo record personale per l’argentino (ora 10 gol in campionato, miglior marcatore della squadra), che prima di ieri non era mai andato a segno per quattro gare consecutive di A. Ma stavolta sembrava tutto già scritto prima del via, perché il Toro interista sembra trasformarsi quando sulla sua strada incrocia i rossoblù sardi, prima squadra a cui ha segnato da quando è in Italia ma soprattutto vittima preferita in Serie A: ora sono sei i gol realizzati contro il Cagliari”.