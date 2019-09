Handanovic 6,5: Si distende a deviare una punizione insidiosa di Stanciu. Vola anche su Zeleny ma la ribattuta è corta è finisce proprio sui piedi dell’accorrente Olayinka che ribadisce in rete.



D’Ambrosio 6: In sortita offensiva prova a sbloccare il match su palla inattiva ma Kolar è attento sul suo colpo di testa.



de Vrij 6: Da calcio piazzato Sensi disegna per lui un cross parecchio invitante che però non riesce a deviare in rete di testa.



Skriniar 6: Il gol dello Slavia nasce da un suo grave errore tecnico e di valutazione, quando avanza palla al piede e perde il controllo della sfera poco dopo la linea di centrocampo. Poi compie due enormi salvataggi, prima su Zeleny poi su Boril.



Candreva 6: Nel nome dell’equilibrio. Con lui in campo l’Inter non offre un grande spettacolo ma neanche va in sofferenza. Esce per una contusione e la sua assenza si fa sentire.



(Dal 4’ s.t. Lazaro 5,5: La gamba va ma si lascia alle spalle buchi pericolosi. Conte dovrà ancora lavorarci).



Gagliardini 4,5: Spreca un gran recupero innescando male il contropiede. e Conte si arrabbia non poco. Pecca in personalità quando c'è da rischiare la giocata, forse fidandosi poco dei suoi piedi.



Brozovic 4,5: Appannato già contro l’Udinese, prosegue nel suo momento no. Non riesce mai a trovare i tempi né a farsi trovare come primo appoggio in uscita.



(Dal 26’ del s.t. Barella 7: Entra immediatamente con grande grinta, come a voler reagire all’ultima, brutta prestazione. Dà vivacità al centrocampo dell’Inter e trova il pareggio con un destro sporco dall’interno dell’area di rigore).



Sensi 7: Con due punizioni mette prima de Vrij e poi D’Ambrosio davanti al portiere ma entrambi sprecano malamente. Sua anche la traversa su punizione da cui nasce il gol di Barella.



Asamoah 5: Nessuna iniziativa degna di nota e un'entrataccia esaminata dal VAR. Non avanza mai con pericolosità, nonostante Coufal non sembri un fulmine di guerra.



Lautaro 5: Al quarto d’ora scappa nell’uno contro uno a Kudela ma il diagonale mancino finisce di poco a lato. Rimane l’unica nota lieta di una partita anonima.



(Dal 26’ del s.t. Politano 6: All'ingresso è immediatamente frizzante e le sue accelerate aprono la difesa dello Slavia. Pecca di egoismo quando potrebbe allargare il gioco su Lazaro e sceglie la giocata personale che non si traduce in gol).



Lukaku 5: Un panterone anestetizzato. Vince pochi duelli fisici e spesso lo sovrastano anche nel gioco aereo.



Conte 5,5: Nel gioco c'è qualcosa che non va. Alterna Vecino e Gagliardini per non rinunciare alla fisicità in mezzo al campo ma sarà necessario trovare il modo di far coesistere Barella e Sensi, gli unici che possono accendere la luce lì in mezzo.





Slavia Praga

Kolar: 6,5

Coufal: 5,5

Kudela: 6,5

Hovorka: 7

Boril: 6,5

Soucek: 6

Husbauer: 6,5

Masopust: 6

(Dal 34’ s.t. Yusuf Helal: s.v.)

Traore: 6

(Dal 15’ s.t. Zeleny: 7)

Stanciu: 7

Olayinka: 7

(Dal 40’ s.t. Provod: s.v.)

All. ​Trpisovsky 7,5