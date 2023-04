Dopo il gol e il passaggio del turno sul Benfica, Lautaro Martinez ha parlato a Prime Video del ritorno dell'Inter in semifinale di Champions League.



"Sono molto felice, provo davvero tanta felicità e orgoglio di rappresentare questo club. Meritiamo di essere tornati a questo livello. Mando un abbraccio a mio fratello, questo gol è per lui e per tutta la mia famiglia".



"Non segnavo? Sono momenti che capitano, a volta la palla entra e a volte no. Contento di aver dato una mano alla squadra e dico grazie a loro. Il derby è una partita speciale, sappiamo cosa significa e poi in Champions e in semifinale ancora di più... Non dobbiamo pensarci però, recuperiamo prima punti in campionato e poi ci concentreremo sulla coppa".



"Voglio tutto, voglio Mondiale e Champions League. Io gioco per vincere tutto, nella mia testa c’è tutto, c'è questa doppietta da fare. Questo è un obiettivo raggiunto, questa squadra si merita di stare dove stiamo ora":