: Si allunga sulla sua sinistra e blocca in due tempi la punizione di Grimaldo. Forte e ravvicinato il colpo di testa di Aursnes, non può arrivarci. Così come su quello di Otamendi, una precisa palombella che lo beffa sul palo più lontano.: Tiene in gioco Rafa Silva, che poi trova l’assist con un cross dalla destra ma il portoghese è sull’altro versante del campo e il suo non può essere considerato un errore. Sempre sul pezzo.: Annulla letteralmente Gonçalo Ramos, così come aveva fatto all’andata.: Uscita tardiva su Rafa Silva, non accorcia sul portoghese e gli lascia tutto il tempo di crossare per la testa di Aursnes. Prova a ripetere l’assist dell’andata e dalla trequarti disegna quello che è diventato il suo cross, Dzeko ci arriva di testa, ma risultati diversi rispetto a quelli di Barella.(Dal 35’ s.t.: Si perde colpevolmente Aursnes in area di rigore e il norvegese trova di testa il gol dell’1-1. Quando punta l’uomo non riesce mai ad affondare.: Con la finta di destro ne manda al bar due, con il mancino fa secco il portiere sul secondo palo. Un gol all’andata e un altro al ritorno per sistemare il Benfica.(Dal 31’ s.t.: Con la palla tra i piedi non trema mai e nei momenti di difficoltà i suoi compagni lo cercano come rifugio. Qualche pallone lo sbaglia, ma è una serata in versione Mr. Serenità. Commette una leggerezza quasi imperdonabile mandando Neres alla conclusione, ma sul 3-1, a qualificazione ormai in tasca.: Troppo importante nello scacchiere di Inzaghi. È lui che scambia con Dimarco mandandolo al cross che mette in porta Lautaro.: Segue il taglio di Joao Mario e in area gli passa davanti anticipando il portoghese che altrimenti si sarebbe trovato solo davanti a Onana. Scambia bene con Mkhitaryan e vola a servire a Lautaro il cross del 2-1(Dal 35’ s.t.: Cerca Dimarco che segue la sua discesa palla al piede, ma il passaggio è leggermente lungo e l’Inter spreca una buona occasione in contropiede. Su una palla mezza e mezza si avventa con la cattiveria del killer, vince il contrasto e serve Barella per l’1-0. Servito da Mkhitaryan si fa 20 metri palla al piede e poi scaglia un destro che mette i brividi a Vlachodimos. Al 20’ del secondo tempo arriva il suo momento: scappa alla marcatura dell’avversario, si avventa sul cross di Dimarco e scaraventa in porta con tutta la rabbia che ha in corpo. Si è sbloccato.(Dal 31’ s.t.: Elude l’intervento di Otamendi con una bella finta e poi usa il destro per mandare il pallone a baciare il palo prima di infilarsi in rete. Una liberazione).: Vince il duello ad alta quota con Otamendi e avvia l’azione dell’1-0. Anticipa ancora una volta il 30 avversario, questa volta per impattare il cross di Bastoni, ma il colpo di testa finisce a lato.(Dal 31’ s.t.: Al ritorno come all’andata, la sua Inter si mostra superiore al Benfica e vince meritatamente anche a San Siro.