in poche settimane Lautaro Martinez è riuscito a convincere anche i più scettici. Ma fondamentale per il suo inserimento è stato Mauro Icardi. El Toro ha raccontato i suoi primi mesi in nerazzurro a Fox Sport Argentina.



SU ICARDI - "Come capitano merita dieci punti. Ogni volta che sorge un problema o che qualcosa può essere sistemata da uno come il capitano, allora lui è sempre lì. Chiede, aiuta e ogni volta che arriva un nuovo rinforzo cerca sempre di integrarlo all'interno del gruppo, aiutandolo in tutto quello di cui necessita".



MONDIALI SALTATI PERCHE' LENTO? - "Sampaoli non mi ha mai detto che ero lento, ma non andare in Russia mi ha fatto male".