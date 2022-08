Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria di San Siro contro la Cremonese: "Volevo tanto il gol, volevamo la vittoria dopo la sconfitta a Roma. Siamo partiti con la mentalità giusta, abbiamo preso tre punti importanti".



CAMBI - "Cerchiamo tutti di dare una mano al compagno, poi sceglie il mister. Dobbiamo rimanere concentrati e fare come oggi. Sto bene, vuol dire che ho fiducia. Oggi sono contento di essere qua e lottare per questo grande club".



DERBY - "Sarà una partita importantissima, noi siamo concentrati e siamo sulla strada giusta, vogliamo andare sempre in avanti".