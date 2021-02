A Inter TV, Lautaro Martinez ha parlato così della vittoria della sua Inter contro la Lazio: "Non ricordo, ripartenza con Romelu contro due avversari: io l’ho chiamata, me l’ha passata e ho fatto gol. Poi abbiamo esultato tutti insieme perché è una cosa che sentiamo troppo, siamo uniti e oggi abbiamo dimostrato carattere e gioco di squadra. Siamo stati compatti, abbiamo fatto male alla Lazio".



LAZIO - "Hanno vinto tante partite di fila, in campionato si stanno giocando tanto. Abbiamo fatto il nostro lavoro, portando tre punti a casa e ora siamo in testa".



PRESTAZIONE - "Quando entro in campo a volte le cose vanno bene ed altre no, ma cerco sempre di dare il massimo. Oggi abbiamo corso tutti, non solo io. Sono molto contento perché siamo lì dove volevamo".



DERBY - "Andiamo partita per partita, ora c’è il derby. In campionato abbiamo perso, in Coppa Italia non è stato facile: dobbiamo prepararla bene per fare il nostro lavoro".