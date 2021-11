Lautaro Martinez è intervenuto a Inter TV prima della sfida con il Milan: "Cosa si prova prima di un derby? Niente, lo stesso che si prova in un'altra partita. Sappiamo che è speciale e diversa dalle altre e dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, ma questa gara si vince con cuore e testa e questo lo sappiamo. Dobbiamo entrare in campo facendo ciò che abbiamo preparato e che stiamo facendo, niente di più. Oltre a mettere tanto cuore, che oggi servirà. Mi aspetto una partita dura, loro sono in forma e stanno bene, ma noi abbiamo il nostro e dobbiamo pensare a fare bene ciò che abbiamo preparato in settimana. Abbiamo riposato bene, siamo pronti per fare una buona partita".