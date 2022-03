A una settimana dal big match con la Juve arrivano buone notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è negativizzato e già stamattina è tornato ad allenarsi dopo aver saltato le gare dell'Argentina a causa del Covid.



GLI ALTRI - Brozovic e de Vrij si stanno allenando ancora a parte con la speranza di tornare a disposizione già da martedì - domani possibile giorno di riposo - per preparare al meglio la gara contro la Juventus, in programma domenica 3 aprile alle 20.45.