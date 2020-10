L’Inter è alle prese con un Lautaro Martinez nervoso. Lo sfogo contro il Genoa ha fatto il giro mediatico d’Italia, con l’argentino che ha sferrato un pugno alla panchina dopo la sostituzione contro il club ligure. Nervoso sì, ma importante per Conte, spalla perfetta per Lukaku e pronto a ripartire dalla Champions contro lo Shakhtar. Se il campo, quindi, lo chiama per rialzarsi immediatamente, fuori dal campo si parla del rinnovo: come scrive la Gazzetta dello Sport, il club interista vuole accelerare i dialoghi con l’entourage del calciatore dopo la trasferta in terra ucraina.