Inter, Lautaro: 'Non abbiamo ancora niente in mano, miglioriamo ogni giorno'

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 0-4 sul campo del Lecce.



"Significa tanto questa vittoria, stiamo giocando un grande calcio e chi entra fa sempre bene come chi gioca dall'inizio. Dobbiamo solo continuare così. 101 gol? Se devo sceglierne uno scelgo il 100esimo, quando sono andato via di casa a 15 anni non mi immaginavo tutto questo. Il segreto è lavorare, cercare di dare una mano ai compagni. Sono giovane, ho tanto margine di miglioramento e devo esplorarlo, non abbiamo ancora nulla in mano. Il record di gol in A? Mai dire mai, Higuain e Immobile hanno fatto qualcosa di straordinario ma devo aiutare la squadra. Se è l'Inter più forte in cui abbia giocato? Sicuramente abbiamo tanta continuità, siamo maturati su tanti aspetti ma dobbiamo alzare il livello ad ogni allenamento".