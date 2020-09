Lautaro-Barcellona: non è finita. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino dell'Inter continua a desiderare di indossare la maglia blaugrana e soprattutto di giocare con Messi. Il presidente Bartomeu è deciso a prenderlo, insieme all'olandese Depay richiesto dal nuovo allenatore Koeman, anche per cercare di rattoppare il rapporto con la Pulce. Il club catalano ha dato mandato all'agente Jorge Mendes di vendere una serie di giocatori per fare cassa e poi tentare l'assalto definitivo al Toro. I suoi agenti nelle prossime ore incontreranno i dirigenti nerazzurri.