Intervistato da Dazn, Lautaro Martinez ha parlato della sconfitta contro il Real e analizzato alcuni errori da non ripetere.



Giocherai dal 1’ con Correa, quali sono le sensazioni?

“Abbiamo già giocato un paio di partite in nazionale, ci conosciamo e all’Inter ci stiamo allenando. Oggi dobbiamo entrare in campo, dimostrare e fare il meglio per vincere”.



Se abbiamo parlato tra attaccanti dopo il Real?

“Si, certo. Dobbiamo essere più concentrati e cattivi. Le occasioni le abbiamo e per questo dobbiamo essere tranquilli, ma se non segni la paghi. Per questo dobbiamo essere più concentrati e per il resto fare quello che stiamo facendo”.



Ti senti più responsabile dopo la partenza di Lukaku?

“Dal primo giorno a Milano mi sono messo a disposizione e cerco di dare il massimo. Sono qui per vincere”.