Intervistato dai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro la Lazio, Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter oggi a segno con una doppietta, ha parlato così: "Cosa significa questa vittoria? Significa che l’Inter c’è, ha giocatori di qualità, di grande carattere. Oggi lo abbiamo dimostrato un’altra volta. Credo che possiamo andare in fondo a tutte le competizioni. La squadra ha giocatori importanti, che hanno ritrovato la forma. Io e Lukaku? Tutti stiamo bene. Quelli che iniziano e che entrano devono dare il massimo".



Una piccola chiosa sul Napoli: "So che Diego (Maradona, ndr) ha fatto tantissimo per il Napoli, ma ora faccio i complimenti a loro per il percorso che hanno fatto quest’anno. Sono stati i migliori, per questo hanno vinto”.



A Dazn, sulle critiche: "Critiche? Arrivano tutti i giorni, è normale, visto che sono qui da cinque stagioni e sono cresciuto. Mi assumo responsabilità e critiche, ma penso solo a far crescere il club".