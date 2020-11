Proseguono tra l’Inter e gli agenti di Lautaro Martinez (Beto Yaque e Rolando Zarate) i contatti per il rinnovo del contratto, con tanto di adeguamento dell'ingaggio. Come si legge su Tuttosport, più che la lunghezza dell’accordo (quello in atto, scade nel 2023), è centrale nella discussione il discorso economico, con l’Inter che propone un percorso graduale che porti l’ingaggio attuale (poco più di 3 milioni, in base agli scatti previsti nel vecchio accordo) a 5, su cui aggiungere i bonus. Un capitolo a sé merita la clausola rescissoria da 111 milioni: la cifra, anche se dovesse rimanere, garantirebbe una plusvalenza monstre a Suning, pesando ormai il contratto dell’argentino appena 10 milioni a bilancio.



La fumata bianca tra le parti, che potrebbe arrivare entro fine mese e comunque non più in là di gennaio (tutti sono concordi nella necessità di riconoscere a Lautaro l’adeguamento, anche per quanto fatto nell’ultima annata) non preclude una possibile partenza dell’argentino a fine stagione. Oltre al Barça, si è messo in fila pure il Real Madrid, convinto dalla grande prova del Toro nel match di Champions a Valdebebas. E, in previsione di un centinaio di milioni di perdite pure per l’esercizio che verrà chiuso nel giugno 2021, il sacrificio di Lautaro (pur tra mille pianti), potrebbe essere salvifico per i conti quanto l’addio di Mauro Icardi che peraltro, prima di essere rottamato, aveva pur sempre segnato 124 gol per la causa.