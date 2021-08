In viale della Liberazione sono i giorni del “Toro”, al rientro dagli impegni in nazionale, infatti, Lautaro Martinez apporrà la firma sul rinnovo di contratto con l'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Questi sono i giorni del Toro, già sintonizzato perfettamente nel suo nuovo status di stella della squadra. Senza Lukaku, toccherà a Lautaro guidare l’assalto al bis scudetto e l’Inter ora è pronta a riconoscergli anche economicamente un premio all’incredibile ascesa delle ultime due stagioni. L’argentino guadagnerà tra i 6 e i 6,5 milioni netti all’anno, pronto a diventare dalla prossima stagione il più pagato della squadra. Per Lautaro parlano i numeri: 50 gol in 133 gare in nerazzurro, con le perle in Champions in casa di Barcellona e Real Madrid che lo hanno portato dritto nei libri dei record, come unico giocatore nato dopo il 1996 capace di segnare in Champions in casa dei due top club spagnoli. Non male come biglietto da visita. La firma sul nuovo contratto sarà messa non appena il Toro rientrerà dagli impegni con l’Argentina, di cui ormai è diventato titolare inamovibile. La vittoria in Coppa America con la Seleccion dopo lo scudetto è stata l’ultimo certificato di garanzia per entrare nel club dei migliori al mondo”.