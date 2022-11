Non sono stati giorni facili per l'Inter e in particolare Lautaro Martinez dopo la sconfitta contro la Juventus all'Allianz Stadium. Per il centravanti argentino è scoppiata infatti la polemica dopo che è uscita la notizia di aver partecipato ai festeggiamenti della compagna, Augustina, proprio la notte della gara con la Juve. Lautaro ha risposto sul campo, segnando il gol del 3-1 con il Bologna con tanto di esultanza particolare.



ESULTANZA POLEMICA ? - Dopo aver realizzato il gol di testa infatti, l'attaccante dell'Inter prima ha scagliato un urlo di gioia e rabbia e successivamente, insieme a Calhanoglu, esulta mimando il gesto del brindisi. Chissà se come risposta polemica alla vicenda che lo ha visto a suo mal grado protagonista in questi ultimi giorni insieme alla fidanzata.