Con la doppietta alla Lazio, Lautaro Martinez ha posto un altro mattoncino nella scalata alla classifica dei migliori marcatori in Serie A della storia dell’Inter. Il Toro ha deciso una gara complicata e si rilancia verso un ultimo mese della stagione fondamentale su tre fronti. L’argentino sale così a 75 gol, al decimo posto della graduatoria, un bottino di tutto rispetto per un giocatore arrivato per fare da riserva a Icardi e poi tramutatosi in bandiera e capitano del club. I nerazzurri hanno una lunga storia di bomber, ecco la top 10 nella nostra GALLERY .