L'Inter rivede contro il Torino sprazzi del miglior Lautaro Martinez, gol e giocate che pesano anche in chiave mercato. L'interesse del Barcellona non è mai scemato, solo ieri il presidente blaugrana Bartomeu ha confermato i contatti con il club nerazzurro, e oggi dalla Spagna rimbalzano nuove indiscrezioni.



PIANO BARCELLONA - I quotidiani catalani riferiscono che il Barça ha stilato un nuovo piano per arrivare al Toro, un piano lungo ed elaborato. Tutto, scrive Mundo Deportivo, parte da un assunto, la necessità di perfezionare alcune cessioni: da Todibo a Rafinha, passando per Rakitic, Vidal, Neto, Umtiti, Wague e Dembélé. Accumulato un tesoretto si darà l'assalto a Lautaro, con una cifra già definita: 70 milioni di euro ai quali aggiungere il cartellino di Junior Firpo, che ha accettato la destinazione nerazzurra ma per il quale bisogna definire la valutazione del cartellino (il giornale catalano parla di un'intesa a 41 milioni per raggiungere i 111 milioni della clausola rescissoria scaduta da poco). Trattativa rimandata ad agosto, ma il Barcellona non molla Lautaro e prepara le mosse per convincere l'Inter.