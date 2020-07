non esistono mezze misure per l'di Antonioimpegnata questa seraa San Siro contro ildi Moreno, nel posticipo dellaI nerazzurri hanno vitale bisogno dei tre punti, grazie ai quali supererebbero l'Atalanta terza e appaierebbero la Lazio al secondo posto, a quota 68 punti, a meno 8 dalla Juventus capolista: nelle sei partite posto lockdown sono però arrivate solamente tre vittorie, con due pareggi e una sconfitta, contro avversari non certo irresistibili. I meneghini sembrano una pentola a pressione pronta a esplodere, con le voci di un possibile addio di Conte in seguito a qualche screzio con la società: la vittoria questa sera allontanerebbe questo tipo di spettri e favorirebbe la corsa al secondo posto, nelle ultime sei giornate di campionato. Dal canto suo il Toro, tornato alla vittoria dopo tre ko di fila, si trova a soli cinque punti dal Lecce terzultimo e ha bisogno di punti salvezza, se non vuole vivere un finale di campionato da brividi. Nell'Inter non ci sarà Romelu Lukaku, nemmeno in panchina: il capocannoniere dei nerazzurri, con 20 gol in Serie A finora, dovrebbe partire dalla panchina a causa di un problema fisico rimediato col Verona. Nei granata invece guida l'attacco il capitano Andrea Belotti, 14 gol fino a qui.Sono 151 i precedenti in Serie A tra Inter e Torino: avanti i nerazzurri nel bilancio con 66 successi a 36 – 49 pareggi completano il quadro. Il 3-0 della gara d'andata ha interrotto una striscia di cinque partite senza successi per l'Inter contro il Torino in Serie A (3N, 2P). Inter e Torino si sono affrontate 75 volte a Milano in campionato, con un bilancio di 38 vittorie casalinghe, 26 pareggi e 11 successi esterni. Le ultime due sfide di Serie A tra Inter e Torino al Meazza sono terminate in pareggio: i granata non restano imbattuti per tre trasferte di campionato di fila contro i lombardi dal 1985. L'Inter è la squadra che ha segnato più reti di testa in questa Serie A (15) - inoltre Inter (due) e Torino (tre) sono le due squadre che subiscono meno reti con questo fondamentale nel campionato in corso. Gli ultimi nove gol realizzati in casa dall'Inter in Serie A portano la firma di nove calciatori differenti. Tutti gli ultimi 16 gol del Torino in Serie A sono arrivati dall'interno dell'area di rigore, inclusi tre rigori segnati da Belotti. Due degli ultimi tre gol realizzati dall'Inter in casa in campionato sono arrivati da giocatori subentrati dalla panchina - nessuna delle precedenti 32 reti interne dei nerazzurri era stata realizzata da un subentrato.Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro.​Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi, Aina; Verdi, Belotti.​