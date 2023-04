Lautaro Martinez non partirà dal 1' nella sfida che vedrà l'Inter contro la Lazio, ma nel prepartita si è presentato ai microfoni di InterTv per anticipare la gara



"Oggi sarà una partita molto importante per quello che riguarda la classifica, siamo indietro e dobbiamo correre. Oggi i tre punti saranno fondamentali. Abbiamo bisogno di tutti, anche i tifosi devono spingerci perché quest'anno ci hanno spinti tanto, è importante per la squadra".