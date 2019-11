Arriva tramite Instagram lo sfogo diche, dopo l'amara sconfitta contro il, carica l'ambiente: "Non era il risultato che ci aspettavamo. Adesso dobbiamo lasciarci questo alle spalle, e lavorare per migliorare in tutti i dettagli per continuare a crescere. Pensiamo al campionato che è il prossimo impegno che abbiamo".