adeguando l’attuale ingaggio alla quota tecnica raggiunta dal centravanti argentino.da ormai qualche mese, il primo incontro con l’agente del calciatore c’è stato addirittura la scorsa estate, quando Camano ha provato a sondare il terreno presentandosi in sede.. Una risposta non banale, visto cheimposto dalla proprietà. Uno sforzo che Lautaro conosce e apprezza. I primi dialoghi sono ormai alle spalle, adessodella trattativa e da questo punto di vista i primi passi sono già stati mossi., il capolinea in cui si assisterà alla fumata bianca. Lautaro può già vantare un ingaggio molto alto,, un salasso cui l’Inter non vuole assolutamente sottrarsi vista l’importanza del calciatore. Perché il punto è proprio questo, ormaiun leader, un esempio e una guida anche per i nuovi arrivati. Chiunque abbia bisogno, ad Appiano, può contare sul suo aiuto.. Una vita spesa per l’Inter, quello che ha fatto il tractor e quello che potrebbe fare anche il Toro, estendendo il proprio contratto e puntando ai dieci anni di permanenza a Milano.che riesce a cucirsi sulla pelle i colori dell’Inter, andando incontro a quei valori che Marotta richiede dal suo primo giorno: attaccamento alla causa e spirito di appartenenza.Inutile parlare di tempistiche, ad oggi non ci sono scadenze, per il rinnovo si potrebbe anche arrivare a primavera.