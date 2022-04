Dopo una stagione altalenante, Lautaro Martinez cercherà in questo finale di stagione di convincere l'Inter a puntare ancora su di lui. Come riporta la Gazzetta dello Sport,. la volontà del giocatore è quella di rimanere a Milano, toccherà a lui dimostrare alla società di essere insostituibile e non ascoltare le offerte che arriveranno. L'Atletico Madrid e il Tottenham sono le squadre più interessate al centravanti.