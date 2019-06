I dirigenti dell'Inter sono a lavoro per regalare i primi colpi al nuovo allenatore Antonio Conte. Barella ma non solo, perché nel gioco dell'allenatore sono fondamentali gli esterni. I riflettori dei nerazzurri si sono accesi sul classe '96 dell'Hertha Berlino Valentino Lazaro: spingendo sul fatto che ha già un accordo di massima col giocatore, l'Inter ora deve trattare col giocatore sulla base di circa 20/25 milioni di euro.



ESTERNO IDEALE - L’Hertha lo ha acquistato due anni fa dal Salisburgo per 6,5 milioni: è un esterno destro di difesa per il 4-4-2 come per il 3-5-2. E‘ dotato di velocità, dribbling e potenza di tiro (4 reti in Bundesliga).