Tanti spunti di riflessione in casasono arrivati dall'amichevole interna vinta e stravinta dall'Inter in allenamento conNon solo spunti tattici con la prova del 3-4-1-2 con fantasista alle spalle della LuLa, ma anche volti vecchi e nuovi che sono riusciti a mettersi in mostra. E, tornato ancora una volta a Milano e che si sta giocando le sue chance (poche) per la permanenza in nerazzurro:Aspettando i rientri dei nazionali e in particolare di Dumfries, Lazaro è a tutti gli effetti un uomo a disposizione di Simone Inzaghi che lo ha utilizzato nella seconda parte del test interno contro l'FC Milanese eNon un segnale di una svolta, sia chiaro, ma sicuramente un messaggio mandato all'allenatore che avrà modo di testarlo ancora, quantomeno nella prossima amichevole con il Lugano.Nonostante le chance, poche lo ribadiamo, che potrà giocarsi, Lazaro non rientra nei piani del club che anzi,(il contratto è in scadenza 30 giugno 2024),, rimasta una delle più alte in virtù dei 25 milioni pagati per acquistarlo dall'Hertha Berlino. Ima sullo sfondo per l'austriaco si sta muovendopronta a trattare con l'Inter. La formula di un prestito con obbligo di riscatto a 4,5/5 milioni consentirebbe a Marotta e Ausilio di chiudere e generare anche una piccola plusvlaenza. Opzioni al vaglio, per chiudere del tutto o quasi un capitolo fallimentare del recente mercato nerazzurro.