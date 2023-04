Il momentaneo secondo posto non basta alla Lazio per arrivare da favorita alla sfida di San Siro contro l'Inter. Domenica nel “lunch match” della trentaduesima di Serie A i biancocelesti volano a Milano per confermare la piazza d'onore e rinviare la festa del Napoli, che con un successo e una contemporanea non-vittoria dei capitolini sarebbe matematicamente campione d'Italia. Tornando al match del Meazza, le quote pendono nettamente verso i nerazzurri, nonostante la posizione in classifica e i precedenti perfettamente bilanciati nelle ultime nove gare (quattro successi per parte e un pari): l'«1» è avanti a 1,81, contro un «2» alto a 4,40. Il segno «X», invece, si attesta a 3,55. Nonostante entrambe le formazioni abbiano trovato la via della rete negli ultimi sei confronti in campionato, il Goal è più alto a 1,90, rispetto al No Goal a 1,80. Prevale anche l'Under, a 1,73, mentre un esito con almeno tre reti paga 2 volte la posta. Le ultime settimane hanno permesso a Lautaro Martinez di sbloccarsi sia in campo nazionale che in quello europeo: una sua marcatura nella gara di domenica vale 2,40. Tornerà dall'inizio Ciro Immobile dopo lo spezzone contro il Torino: una rete a San Siro è vista a 3,25. L'asse Roma-Milano si infiamma anche all'Olimpico, dove i giallorossi di José Mourinho ospitano il Milan in uno scontro diretto per il quarto posto: la formazione capitolina non ha vinto nessuna delle ultime sei sfide con i rossoneri, racimolando due pareggi e ben quattro sconfitte. L'«1», però, è di poco avanti a 2,75, contro il «2» a 2,80. Poco più alta la quota del pareggio, fissata a 2,95. Partita da Under quella in programma sabato alle 18, con l'opzione da meno di tre reti in pole a 1,52 contro l'Over a 2,40. Alto anche il Goal a 2, mentre il No Goal si gioca a 1,73. Lorenzo Pellegrini è tornato a segnare e lo ha fatto in tutte le ultime tre gare giocate nelle varie competizioni: un'altra rete del capitano giallorosso vale 4.75. Per il Napoli prima chance di portare a casa il titolo: contro la Salernitana servirà una vittoria, sperando almeno in un mezzo passo falso della Lazio. I tre punti per la squadra di Spalletti non sembrano essere in dubbio: l'«1» prevale a 1,22, mentre l'impresa granata paga 13 volte la posta. Alta anche la quota del pareggio, proposta a 6,30. La Juventus fa visita al Bologna per ritrovare una vittoria dopo tre KO consecutivi: il «2» è però alto a 2,25, ma i bianconeri rimangono ugualmente favoriti rispetto ai felsinei, il cui successo vale 3,30. Poco più in basso la «X» a 3,20. In corsa per un posto in Europa c'è anche l'Atalanta, impegnata in casa del Torino: i bergamaschi vedono la vittoria a 2,40, contro l'«1» a 2,90. Il pari si gioca invece a 3,30.