Dopo la prodigiosa torsione che ha dato il 2-0 all’Inter nel derby, Lukaku è il bomber più atteso: la sua rete è a 2,40. Regge il passo a 2,75 Ciro Immobile, che di gol ne ha segnati già quattro. Conte dovrà decidere chi mandare in campo al fianco del belga, fra Politano (3,75), Sanchez (3,25) e Lautaro (3,00). Inzaghi potrebbe far riposare all’inizio Correa (4,00) e avanzare Luis Alberto (4,25). Occhio anche a Milinkovic-Savic (4,75), che decise la sfida del marzo scorso.