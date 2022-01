Inter-Lazio è il posticipo che chiude la 21esima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Luca Pairetto della sezione di Torino. Su Calciomercato.com gli episodi da moviola, analizzati come sempre.





INTER – LAZIO ore 20.45

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: BERCIGLI – BERTI

4°uomo: SERRA

Var: AURELIANO

Avar: BRESMES



19'ANNULLATO GOL A LAUTARO - ​Sanchez la mette in profondità per Lautaro, che si infila tra i centrali di Sarri e batte Strakosha. Ma il gol viene annullato per fuorigioco dopo l’intervento del VAR.