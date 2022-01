L'allenatore dellaRobertoha messo nel mirino la partita con il Napoli. Sarà una sfida, quella del San Paolo, molto complessa per la formazione blucerchiata, ma il mister non vuole darsi per sconfitto già in partenza: "Sicuramente, dalle assenze. Mancherà Candreva e altri giocatori: nelle difficoltà bisogna andare oltre. Affrontiamo un Napoli forte che però anche lui ha delle difficoltà. Loro hanno fatto una grande partita a Torino a dimostrazione che si può trasformare in energie positive le difficoltà. Per fare risultato in casa del Napoli devi essere predisposto mentalmente ad andare oltre" ha detto in conferenza stampa. ". La preparazione è stata fatta prevalentemente a video. È chiaro che bisogna essere bravi a riportarle sul campo le cose viste. Non dobbiamo trovare alibi".La Sampdoria, come detto, sarà abbastanza contata: ". Undici da mettere in campo li avremo e dovremo fare in modo di farli rendere al meglio per portare a casa un risultato positivo. Come ho già detto ora si resetta tutto, non ci sono gerarchie. Ci è sfuggito un match ball contro il Cagliari e dobbiamo andarci a riprendere qualcosa a Napoli".Per dare una mano è arrivato Rincon, ma il mercato può ancora cambiare la Samp: ", dovrò valutare come stanno gli altri. Metterlo in campo dopo un solo allenamento non è ideale, ma voglio valutare tutto fino all’ultimo. Il mercato aperto ti crea delle problematiche durante la preparazione. Soprattutto di concentrazione. Soprattutto quando giochi tre partite alla settimana. Rinvii delle partite? Bisogna tracciare una linea comune, ma ci sono gli organi competenti per parlare di mercato" conclude D'Aversa. "Ci deve essere uniformità nelle decisioni per evitare di falsare il campionato".