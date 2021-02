Tempestiva l’uscita su Lazzari e bravo anche sul tiro ciabattato ma in insidioso di Immobile.Non passa neanche l’aria. Dove inizia lui, finiscono gli altri.Uscite precise su Immobile prima e Muriqi poi. E non disdegna il gioco duro. Cresce ancora.Dal suo lato Milinkovic prova a infastidire con tecnica e fisicità, ma non trova uno disposto a prestargli il fianco. Anzi.Prova a sgasare ma Marusic mantiene sempre alto il livello dell’attenzione e forse anche per questo il laziale non punge mai davanti. O comunque lo fa meno rispetto al nerazzurro.(Dal 46’ s.t..)Il primo a lanciare la carica con una ripartenza tutta grinta e orgoglio. È l’esempio presente e futuro.Sinapsi accelerate rimbalzano ovunque nella sua testa. Recupera palla e trasforma l’azione da difensiva a offensiva. Da un suo tackle nasce il raddoppio di Lukaku ed è lui a lanciare Lukaku in contropiede per il 3-1, dopo aver recuperato palla su Immobile.Intelligente, concreto, efficace. L’Inter ha assorbito i suoi ritmi e lui è meno indolente. Ci siamo.(Dal 27’ s.t.Entra e gestisce).Una delle mosse vincenti di Conte. Il croato gioca con enorme applicazione e spirito di abnegazione annullando Lazzari).(Dal 46’ s.t.Straripante, imprendibile, implacabile dagli undici metri e freddo nel trasformare in gol un regalo avversario. Sul 3-1 trasforma in polvere Parolo sullo scatto e mette Lautaro davanti alla porta. Decisivo in una gara importantissima.(Dal 46’ s.t.Suo il primo squillo per l’Inter, con un destro da fuori area che finisce di poco a lato. Dialoga con Lukaku e va a prendersi il calcio di rigore che il belga tramuta in gol. Segna il più facile dei gol davanti alla linea di porta e si sacrifica tantissimo per la squadra).(Dal 33’ s.t.Partita preparata alla perfezione. Guadagna meritatamente la vetta.Non può nulla sui due gol di Lukaku ma è bravo ad anticipare Lautaro con un’uscita pulita e a bloccare un tentativo mancino di Lukaku, ben servito da Perisic. Esente da ogni colpa anche sul 3-1 nerazzurro, a due passi dalla porta.Lautaro non gli fa capire granché.Errori che non ti aspetti: sbaglia un gol ciccando un destro in area di rigore avversaria, ma non è suo mestiere. Ma è suo anche un retro-passaggio killer che costringe Parolo al miracoloso intervento su Hakimi.Spedito in campo all’ultimo per il forfait di Radu, inizia con un paio di interventi che fanno ben sperare. Poi frana su Lautaro in area e causa il rigore che porta al vantaggio nerazzurro.(Dal 1’ s.t.Va a sistemarsi in un ruolo non suo e salva la Lazio con una grandissima scivolata in extremis su Hakimi. Poi si ritrova Lukaku nell’uno contro uno in campo aperto e finisce travolto dallo strapotere fisico del belga che fornisce l’assist a Lautaro per il 3-1.: Di fronte a lui c’è Perisic e non riesce mai a sfondare. Sfortunato protagonista (ma anche pigro) nell’azione che porta al raddoppio di Lukaku: il contrasto sul tackle di Brozovic è eccessivamente morbido e devia la traiettoria aggiustando perfettamente il pallone per la conclusione del belga.Tra i più lucidi dei suoi. Il gioco della Lazio passa dai suoi piedi e lui tenta di farsi vedere con tanto movimento. Sua la punizione che porta al gol biancocelesti, con la deviazione di Escalante).: Solito palleggio in funzione dei compagni.(Dal 1’ s.t.Un gol che ricorda Pirlo Inzaghi contro il Liverpool, più frutto della fortuna che altro. A centrocampo costruisce qualche buona trama): L’inizio è buono, ma alla lunga Barella vince la sfida.(Dal 33’ s.t.Riesce a tenere bene a bada Hakimi, ma l’eccessiva attenzione gli costa un limitato raggio d’azione.Prova a dialogare con la squadra ma dopo qualche botta sembra perdere vigore.(Dal 24’ s.t: Statico): In ombra, ben contenuto dalla difesa avversaria.(Dal 24’ s.t.Prova a mettere un po’ di veleno, ma combina poco anche lui)Gioca a viso aperto ma gli uomini chiave lo tradiscono, Milinkovic-Savic a parte.