molto forte alle principali concorrenti per lo scudetto a una settimana dal derby. Dopo i ko di Juventus e Milan,reduce da ben 6 vittorie consecutive.- Il tecnico nerazzurro vuole lasciarsi definitivamente alle spalle le polemiche extra-campo che hanno fatto da corredo all'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juve e dare continuità alle ultime vittorie contro Benevento e Fiorentina per presentarsi nelle condizioni psicologiche migliori alla sfida contro il Milan di domenica prossima. Oltre alla forza di unae si affiderà nuovamente alla coppia Correa-Immobile in attacco (sostenuti da Luis Alberto e Milinkovic-Savic),- A livello di scelte,ed è seriamente tentato dalper fronteggiare l'assenza di Vidal;, apparsa appannata nelle ultime settimane e alla ricerca di una grande notte per favorire il sorpasso in classifica ai danni del Milan.Ore 20.45INTER-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONIINTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.LAZIO: Reina; Patric, Acerbi, Radu (Musacchio); Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.Arbitro: FabbriIN TV: Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251