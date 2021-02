In attesa di, come da prassi sono arrivate le dichiarazioni di Simonein conferenza stampa. Ecco come il tecnico piacentino ha presentato il match."Credo che quella di domani sia una partita inmportantissima per noi. Sappiamo il tipo di avversario che affronteremo e sappiamo che dovremo essere molto determinati e correre tanto."."Stiamo parlando di una grande squadra, la favorita con la Juventus per lo scudetto. E' normale che troveremo una squadra arrabbiata dopo l'eliminazione dalla coppa, ma noi cercheremo di farci trovare pronti"."E' normale che i calci piazzati saranno impotanti come i vambi, Dovremo essere bravi nelle scelte contro un avversario allenato benissimo e ben messo in campo. Loro hanno una rosa fortissima in tutti i reparti, io sto cercando di recuperare tutti. Abbiamo perso Luiz Felipe e Strakosha."."Io mi concentro più sui miei calciatori che sull'Inter. Dovremo andar a fare una partita consapevoli della nostra forza e allo stesso tempo dovremo essere umili giocandoci la sfida a viso aperto"."La condizione dei giocatori è importante. Siamo un'ottima squadra che sa cosa fare in campo e stiamo giocando un pottimo calcio. Abbiamo perso giocatori importanti come Strakosha e Luiz Felipe, domani vedremo come starà Radu e poi faremo il nostro., era fermo da diverso tempo e contro Atalanta e Cagliari ha giocato nel migliore dei modi. Ci tornerà molto utile"."Al di là dei due reparti di centrocampo si affrontano due squadre che lo scorso anno si sono giocate lo scudetto e sanno quello che vogliono in campo. Sarà una gara giocata a grande intensità"."Luis Alberto l'avevo già detto dopo il Cagliari dopo un'operazione come quella all'appendicite è tornato a tempi di record. A Bergamo è stato superlativo, col Cagliari meno,. Questa settimana l'ho visto bene e concentrato".