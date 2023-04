Il lunch match della 32esima giornata di Serie A si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano in San Siro e vedrà protagonistee lacon calcio d'inizio alle 12.30. Una sfida decisiva soprattutto in ottica Champions League dato che, come più volte ribadito dai dirigenti nerazzurri, il quarto posto è fondamentale per il futuro e oggi il club nerazzurro è fermo al sesto posto con 54 punti a -2 da un piazzamento Champions che invece sembrano aver blindato i biancocelesti, secondi a +7 sui nerazzurri e +5 su Milan e Roma.può viaggiare sulle ali di un entusiasmo ritrovato grazie al passaggio del turno in Champions League e Coppa Italia, ma anche e soprattutto grazie alla vittoria ottenuta sull'Empoli che ha ridato verve alla rincorsa europea dopo 4 risultati negativi consecutivi., invece, arriva da un inaspettato ko ottenuto in casa contro il Torino che ha interrotto una cavalcata che sembrava inarrestabile. Se i biancocelesti dovessero fermarsi ancora e il Napoli vincere con la Salernitana, inoltre, questa sfida regalerebbe di fatto lai partenopei.Inter-Lazio, con calcio d'inizio alle 12.30 di domenica 30 aprile al Giuseppe Meazza in San Siro sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky attraverso i canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213). In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn oltre che su Sky Go e Now.INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Lukaku.LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.