è il secondo big match di questala seconda del girone di ritorno. A San Siro i padroni di casa guidati dall'exproveranno a rispondere al Milan che vincendo a Venezia si è riportata avanti in classifica (ma con una partita in più). Di fronte troveranno i biancocelesti diche sono stati l'unica squadra capace di battere i nerazzurri nel corso del girone di andata, ma che non hanno iniziato al meglio il 2022 e sono chiamati all'immediato riscatto per non allontanarsi dal treno Champions.L’Inter ha vinto solo due delle ultime sei gare di campionato contro la Lazio (1N, 3P) e nel parziale ha tenuto la porta inviolata solo una volta, La Lazio ha subito sei sconfitte nelle sue ultime otto trasferte di Serie A allo stadio Meazza. L’Inter sta registrando la sua seconda miglior serie di imbattibilità casalinga in Serie A dall’inizio degli anni ’90: al momento non ha perso nessuno degli ultimi 26 incontri interni nella competizione, meglio nel periodo ha fatto solo tra il 2008 e il 2010, quando arrivò a 46. I biancocelesti possono ottenere due vittorie di fila fuori casa nella competizione per la prima volta da aprile 2021.Maurizio Sarri è imbattuto da sette gare di campionato contro l’Inter, parziale in cui ha ottenuto il successo ben cinque volte (2N).ha realizzato cinque gol contro l’Inter in Serie A, contro nessuna avversaria ha realizzato così tante reti nella competizione.(attualmente a quota 14) può diventare uno dei tre giocatori capaci di segnare almeno 15 gol in ciascuna delle ultime sei stagioni nei cinque grandi campionati europei (per ora hanno tagliato questo traguardo Mohamed Salah e Robert Lewandowski). La Lazio è la formazione contro cuiha partecipato a più gol in Serie A (quattro reti, due assist): due delle cinque doppiette nel massimo campionato del cileno sono arrivate proprio contro i biancocelesti.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.(4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.​