Inter-Lazio vale la Champions League e, indirettamente, lo Scudetto. Il lunch match della 32ª giornata di Serie A 2022/23, si gioca allo stadio Meazza di Millano domenica 30 aprile, alle ore 12:30. I nerazzurri ci arrivano da settimi in classifica, i biancocelesti da secondi e con l’obiettivo di rimandare la festa del Napoli.



MOMENTO - Le due squadre vivono momenti opposti in campionato. La Lazio non subisce gol da cinque trasferte di Serie A. L’Inter ha perso tutte le ultime tre gare casalinghe nella competizione, senza segnare neanche una rete. La squadra di Inzaghi lotta però ancora su tre fronti e si prepara per un ultimo mese stagionale di fuoco.



PRECEDENTI - Bilancio in assoluto equilibrio nelle ultime nove sfide nel massimo campionato tra Inter e Lazio, con quattro successi per parte e un pareggio. L’Inter ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe contro la Lazio in Serie A.