La sosta forzata dell’Inter a Bologna e l’importante successo del Milan in casa contro la Roma hanno riportato i rossoneri a -1, seppur con una gara in più rispetto ai “cugini”. La lotta al vertice tra le due milanesi riparte a pieno ritmo domenica, con i nerazzurri impegnati in un big-match contro la Lazio, ex squadra di mister Inzaghi e unica formazione capace di sconfiggere i campioni d’Italia nel girone di andata. Per gli esperti questa volta però il pronostico è tutto dalla parte dell’Inter, in quota a 1,43. Sarà dura per i biancocelesti uscire con un risultato positivo da San Siro: il segno «X» si gioca a 4,80 mentre sale a 6,20 il colpo esterno. Si prospetta una partita all’insegna dello spettacolo tra il primo, quello dei padroni di casa, e il terzo attacco della Serie A: l’Over, a 1,49, è nettamente avanti all’Under,offerto a 2,38. Per quanto riguarda il risultato esatto il 3-1, come nell’ultimo precedente milanese, vale 10 volte la posta mentre sale a 16 il 2-2. Un successo laziale per 1-2 si attesta a 18. Il Milan invece aprirà il programma della giornata a Venezia, in un campo su cui più di una big ha dovuto soffrire. I rossoneri sono i favoriti a 1,57 contro il 5,40 dei lagunari. Quotata a 4,00 l’ipotesi pari. In pole position per il risultato esatto c’è lo 0-1 a 6,60, con l’1-1 offerto a 7,00, mentre vale 16 un 2-1 degli uomini di Zanetti. Un’altra sfida calda in programma nella ventunesima giornata sarà Roma-Juventus. Mou e Allegri cercano la prima vittoria del 2022, con i bianconeri a 2,17 avanti sui giallorossi a 3,20. Leggermente più alta la quota del pareggio fissata a 3,35. Nonostante Dybala e compagni non trovino l’Over in campionato da ottobre, precisamente nove partite, gli analisti vedono un incontro da tre o più gol, a 1,82, di poco in vantaggio sull’Under, dato a 1,85.