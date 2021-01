Antonio Conte ha vissuto tre diverse fasi da allenatore dell'Inter, a descriverle è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Conte ha vissuto tre fasi diverse, dal giorno del suo insediamento. La prima, quella degli investimenti, quella di Lukaku e Barella, passata per Eriksen e arrivata fino al colpo Hakimi, che oggi è davvero l’unico fattore tecnico di novità rispetto alla squadra della scorsa stagione. Poi la fase due, certificata dal famoso vertice di Villa Bellini di agosto, una cosa del tipo: si fa mercato solo a costo zero, o comunque le entrate sono commisurate alle cessioni. Era un Conte che poteva ancora sperare in Kanté, a fronte di rinunce dolorose alla Skriniar però. Da un mese a questa parte siamo invece entrati nella fase tre. L’operatività è limitata, fondi assenti per il mercato, ragionamenti futuribili per agganciare i parametri zero del prossimo giugno solo se compatibili con il monte ingaggi. E meglio se gli agenti chiedono poco o nulla per le commissioni: ergo, siamo ai salti mortali”.