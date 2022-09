Secondo quanto riportato da Milanofinanza.it,con capofilahanno presentato istanza percon il quale si stabilisce che Zhang non riceva compensi per l’incarico.. I creditori cinesi stanno inseguendo il presidente dell’Inter e della Suning International fino a Milano. La scorsa settimana sononella causa intentatai, circa 250 milioni di euro, di prestiti e un’obbligazione inadempiente che ha garantito.sostenendo di. Sono comunque scattate le azioni esecutive della sentenza dello scorso luglio, tra cui la richiesta al tribunale di Milano diLa prima udienza è già stata fissata il prossimo 8 marzo 2023 davanti al giudice Alima Zama:Nel corso del procedimento Zhang ha rinnegato l’operazione, ribadendo chee di non essere a conoscenza dell’operazione.