L’Inter viaggia a intermittenza, i risultati non arrivano e nello spogliatoio nerazzurro sono in troppi a vestire il diritto di potersi sentire scontenti. E allora una riunione tira l’altra, perché in fondo,modellato e confuso dall’ambiente circostante, quasi influenzato nelle scelte. La faccenda è delicata, lo ha capito ancheper potersi confrontare con l’allenatore senza perdere altro tempo. Perisic a parte, i big non sono stati venduti e allo scadere del mercato è arrivato anche Acerbi, quanto basta aDetta la sua, Zhang ha tolto il disturbo e ha lasciato la Pinetina, nascosto dai vetri oscurati dei sedili posteriori della solita Volvo, quella che usa quando ama passare inosservato. Ad Appiano hanno invece sostato l’ad, il ds, il vice dse il tecnico nerazzurro,Hanno avuto parecchio da dirsi, nel tentativo di ripartire senza portarsi dietro strascichi di nessun genere. Al tecnico è stata nuovamente espressa piena fiducia per il futuro, ma proprio questo è un punto particolarmente caro aContrariamente a quanto accadeva con Conte, il rapporto dirigenza-allenatore ha conosciuto picchi altissimi, maha fatto drizzare le antenne all’ex Lazio. Come se improvvisamente tutti siano pronti ariportando in vita quel vampiro cui faceva riferimento Spalletti. E allora staremo a vedere se sarà necessaria una collana d’aglio o se invece non si potrà fare a meno del pugnale di frassino.Al termine del lungo incontro hanno tutti tirato un bel sospiro di sollievo, ma, al rientro dei nazionali., disponendosi dalla parte del tecnico. La trama è thriller, il vampiro ha riaperto gli occhi.